宜蘭7.0強震！竹科人假日深夜緊急返廠…就怕「它」停擺報廢

宜蘭頭城外海前夜發生規模七地震，全台有感，新北市六旬國小林姓工友疑查看水管破裂不幸摔死，校方將爭取因公撫卹。至於「護國神山群」所在的新竹科學園區因產線全天運作，強震後不少工程師緊急返廠巡檢，一度造成竹科部分道路深夜壅塞。

許多人前晚一夜難眠，各地傳出零星災情。新北五股區德音國小六十二歲林姓工友，深夜回學校廁所查看水管破裂漏水，疑欲關掉水閥爬梯時不慎摔落撞及後腦勺，校方昨凌晨發現，送醫不治。校方說，林姓工友服務逾卅年，視校如家，每逢災害發生，總是第一時間返校巡查，將爭取最高額度因公殉職撫恤金。

蘇花路廊台九線一一六點一公里處昨上午落石擊中轎車，駕駛無傷；新北市新北一○六線公路平溪路段邊坡大面積坍方，幸無人車經過。

前晚強震後的深夜時段，竹科周邊部分路段壅塞，Google Maps顯示幾乎「一片紅」。台積電廠區前天深夜啟動緊急應變中心，透過廣播以中、英、日文等語言通報地震級數，現場工程師立刻起身前往無塵室巡檢設備，因逢周末，休假工程師也紛紛趕往公司加班。

清華大學材料系特聘教授周卓煇說，地震可能造成廠區管路鬆脫、人員傷害或製程停擺，影響晶片生產，特別是蝕刻技術講究對位，遇地震若偏移，這一、兩百道工法「一失誤將全報廢」，因此許多工程師都會趕回公司巡檢。

周卓煇透露，對於先進製程，地震造成的偏移將導致晶片報廢，損失數百萬元甚至上億元。若管路破裂或設備自動停機，就像蛋糕「一停電就難以重烤」，各公司將立即啟動損壞評估，也因為如此，不少竹科人一遇地震就失眠。

台積電指出，各廠區未出現異常狀況。目前三大科學園區，聯電、群創等科技大廠，也都表示營運無大礙。

地震險 非有裂就賠

記者藍鈞達／台北報導

保險業者說，多數民眾熟悉的「地震險」並非「有裂縫就賠」，而是以房屋全倒或半倒作為主要理賠條件，必須經鑑定符合結構性重大損害，才會啟動理賠。

