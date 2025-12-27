宜蘭7.0強震！總統：相關單位掌握各地狀況

▲賴清德表示，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。（圖／記者朱永強攝，2025.12.20）

[NOWnews今日新聞] 台灣東北部海域今（27）日晚上11時05分發生芮氏規模7.0地震，全台有感。對此，總統賴清德晚間也在臉書表示，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全，同時呼籲民眾對餘震「提高警覺」。

根據中央氣象署最新資訊，晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。

對此，賴清德表示，稍早的地震，希望大家都平安。他提到，時間已晚，請各位國人朋友注意自身安全，若還沒睡，也可以傳個訊息、撥通電話給家人朋友報平安。

廣告 廣告

賴清德說，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全，「針對後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

宜蘭規模7地震！震央在沖繩海槽 郭鎧紋：威力等同16顆原子彈

12/27深夜宜蘭外海7.0地震！機場捷運全線停運 乘客嚇：真的很晃

全台有感！宜蘭7.0強震 東澳變電所跳脫3465戶停電10分鐘