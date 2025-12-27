宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳

記者陳佳鈴／宜蘭報導

最令人震撼的是，寬廣的蝦池水面因震波影響，池水不斷地往兩側大幅度噴濺，水浪拍擊岸邊力道之大，讓不少網友驚呼「這是在釣魚還是看海？」（圖／網友授權提供）

今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。

網友也拍下當時地震時的畫面，釣蝦場內的吊燈劇烈晃動，伴隨著金屬碰撞與人群的驚呼聲。最令人震撼的是，寬廣的蝦池水面因震波影響，池水不斷地往兩側大幅度噴濺，水浪拍擊岸邊力道之大，讓不少網友驚呼「這是在釣魚還是看海？」

即便池水已晃動到快要潑灑出來，畫面中仍可看見不少「老練釣客」展現驚人的淡定，有人緊抓著桌椅穩住重心，有人則依然手持釣竿，眼睛緊盯著水面。這段影片被分享到社群平台後，網友紛紛留言：「這水花太狂了」、「這下蝦子都被搖暈了」、「宜蘭人果然對地震很淡定」。

網友也拍下當時地震時的畫面，釣蝦場內的吊燈劇烈晃動，伴隨著金屬碰撞與人群的驚呼聲。（圖／網友授權提供）

根據中央氣象署的地震報告，這起規模 7.0 的強震觸發了災防告警系統（PWS），民眾在震前均收到國家級警報簡訊。各地最大震度方面，宜蘭縣、新北市、台北市、花蓮縣、基隆市、桃園市、台中市、南投縣等地區均觀測到 4 級震度。

氣象署提醒，由於震央位於板塊交界處，能量釋放強大，未來 3 天至一週內仍不排除有規模 5.5 到 6.0 的餘震發生。特別是近日山區有降雪情形，加上強震影響，呼籲民眾近期非必要應避免前往山區，並隨時注意家中大型家具的固定，以防餘震造成二次傷害。

