宜蘭7.0強震「體感超越0403規模」財經網美嚇呆：921以後台北最大地震

記者趙浩雲／台北報導

財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自Emmy追劇時間臉書）

今（27）日晚間11點06分，東北部地區發生芮氏規模7.0地震。本次地震震央位在北緯24.62度，東經121.94度，地震深度40公里。對此粉專「Emmy追劇時間」就驚呼：「感覺這是921以後台北最大的一次地震了！」

Emmy追劇時間胡采蘋發文表示：「今晚發生地震，哇我感覺這是921以後台北最大的一次地震了，希望大家平安！」

