宜蘭7.0強震！iPhone iOS 26.2「地震警示功能」超前國家警報

近日，台灣宜蘭外海發生規模7.0的強震，許多民眾在國家級警報響起之前，已經透過iPhone接收到地震警示。這一功能是蘋果公司在最新的iOS 26.2系統中推出的「增強安全提示」，能夠及時透過Wi-Fi和行動數據傳送地震等災害警示，並顯示預估震級和距離。

台灣宜蘭外海發生規模7.0的強震，許多民眾在國家級警報響起之前，已經透過iPhone接收到地震警示。（資料圖／中天新聞）

這項功能獨立於政府系統運作，其警示方式和提示音與國家警報有所不同，使用者易於辨識。要啟用此功能，使用者需進入「設定」中的「通知」項目，找到「增強安全提示」，然後開啟「地震警示」選項，同時建議開啟「改進提示傳送功能」，以提升警示的準確性和及時性。

廣告 廣告

蘋果公司在最新的iOS 26.2系統中推出的「增強安全提示」，能夠及時透過Wi-Fi和行動數據傳送地震等災害警示，並顯示預估震級和距離。（圖／翻攝畫面）

除了地震警示外，iOS 26.2還引入了「雙級地震警示」機制，根據地震的嚴重程度和距離，分別發送「預警警示」與「重要」行動警示，提醒民眾採取相應的防護措施。該功能目前僅在美國和台灣推出，顯示出蘋果對於用戶安全的重視。

延伸閱讀

地震「救命神器」曝光！日專家：裝「感震斷路器」可防引發大火

強震後氣象署科長「歪領帶」開記者會 交長按讚、網喊：辛苦了

7.0強震後三芝步道護欄倒塌！ 新北水利局火速拉設警戒線