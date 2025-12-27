宜蘭7.0「震到日本」 首相官邸發警報！無海嘯危機

台灣震到日本也有感。（圖／日本氣象廳）





今（27）日23時05分許，宜蘭東部海域爆發規模7.0地震，日本沖繩靠近台灣的島嶼，也測得最大震度3，日本當地電視台紛紛發布地震緊急速報，提醒民眾多加留意，日本首相官邸官方X也發文提醒，所幸並無海嘯發生疑慮。

宜蘭震到日本 居民喊可怕

日本首相官邸官方X在地震發生後，發布緊急地震速報，指出台灣附近發生地震，沖繩也感受到劇烈搖晃，警戒範圍包含與那島國、西表島、石垣島。

不少日本網友紛紛留言，「現在在台北，很搖欸」「超級可怕搖不停......」「人在台北，地震的時候立刻躲到桌子下了」「沖繩、台灣附近的朋友要小心喔」「最近台灣怎麼好多事，希望一切都好」「天哪我家人在台灣」「真的嚇到了」。

無海嘯警報

根據日本氣象廳報告，這起台灣宜蘭東部海域發生的地震，沖繩的石垣市、與那國町、竹富町都有震度3，宮古島市及多良間村則有震度1；所幸目前並無發布海嘯警報。