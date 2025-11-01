宜蘭78歲翁駕車失控 自撞路樹翻覆送醫

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭1名78歲吳姓老翁，昨駕駛白色轎車行經員山鄉員山路2段時，疑似過彎恍神導致車輛失控，自撞路樹後翻覆路中央，現場滿是車體碎片，警消獲報到場將老翁救出送醫，幸無生命危險，詳細車禍原因尚待警方釐清。

78歲吳翁昨駕車沿員山路2段往宜蘭市方向行駛，由於當時道路是一個大彎道，老翁疑似過彎恍神，導致車輛回正失控，直接衝撞一旁路樹後翻車，造成車頭凹陷全毀，右前車輪也掉落，地上布滿碎片及樹枝。

警消獲報到場，立即將吳翁送醫，經實施吐氣酒測，沒有酒精反應，傷勢僅受擦挫傷，幸無生命危險，詳細肇事原因仍待警方調查。

由於近2年不斷傳出高齡駕駛因不明原因失控肇事意外，警方也呼籲民眾，主動關心家中長輩駕駛狀況，提醒長者開車時可能遇到的風險，並協助調整駕駛習慣，除避開尖峰時段、夜間駕駛，也可安排副駕駛協助觀察路況，確保行車安全。

