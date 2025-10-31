宜蘭80義消出征全國體技能競技 展現防災實力

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣義勇消防人員今天出發前往苗栗縣體育館，代表宜蘭縣參加「全國義勇消防人員體技能交流活動」。宜蘭縣政府為鼓舞參賽選手士氣，上午在縣府紅磚廣場舉行授旗典禮，代理縣長林茂盛期許選手不僅要爭取佳績，更要展現宜蘭縣堅強的防災能量與團隊精神。

宜蘭縣今年共派出7組參賽隊伍、80名義勇消防人員參加，這次比賽項目包含「火災搶救」、「繩索救援」、「緊急救護技術」及「無人機運用」等四大類。宜縣消防局表示，參賽隊伍自今年5月起展開密集訓練，隊員犧牲假日與休息時間，歷經5個多月高強度體能與技術鍛鍊，展現出宜蘭義消堅毅不懈的精神與團隊榮譽感。

義消總隊長張勝德代表全體選手，從林茂盛手中接過宜蘭縣義勇消防總隊鳳凰旗，象徵宜蘭縣義消團隊的榮耀與責任，並期盼代表宜蘭與全國各縣市義消好手同場交流競技。

林茂盛說，感謝全體義消在近半年的時間裡全力以赴，透過不懈的訓練展現宜蘭消防團隊的專業與韌性，今年宜蘭不僅要爭取佳績，更要展現堅強防災能量與團隊精神。

張勝德指出，宜蘭縣義勇消防總隊往年在全國比賽素有佳績，今年競賽項目更具挑戰性，只要我們秉持團結、專業與拚勁，必定能再創榮耀，延續宜蘭義消的傳統榮光。

