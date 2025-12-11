宜蘭87歲老伯開農用機具逆向上國道！釀連環撞事故 恐吞4萬2罰單

宜蘭87歲老農駕駛農用機具逆向上國道發生車禍。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 宜蘭87歲何姓老農今日清晨駕駛農用機具，不明元逆向開上國道5號，於南下路段45公里處與小客車發生擦撞，隨後小車車又遭後方聯結車追撞，車損嚴重，所幸事故未釀成傷亡，警方事後調查3人均未酒駕，老農將面臨最高42000元罰鍰。

警方指出，今日上午6時許，87歲何姓男子駕駛農用機具，在國道5號南下45公里處逆向與28歲蔡姓男子駕駛的白色小客車發生碰撞。後方57歲莊姓男子駕駛的營業半聯結車，因閃避不及追撞白色小客車，造成二次事故。

警消到場後發現無人受傷，初步調查，肇事的何姓老翁違規駕駛農業機具逆向上國道才釀禍，已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，不得行駛或進入高速公路車輛或動力機械，處3000元以上6000元以下罰鍰，還有第43條第1項第6款駕駛人於高速公路逆向行駛，可處6000元以上36000元以下罰鍰。

國道警方呼籲民眾，使用慢車如農用機具時，應遵守交通規則，避免誤入高速公路。特別是家中長輩可能對交通標誌及標線不熟悉，容易誤入禁行路段，造成危險。警方提醒，國道交流道及禁行路段均設有禁止進入標誌，民眾應多加留意。

