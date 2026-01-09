政治中心／葉為襄、張智凱、黃富溢 宜蘭報導

立法院至今仍未審議今年度中央政府總預算，連帶也影響到通勤族的荷包。宜蘭每天近萬人使用TPASS通勤，縣款苦撐也只能撐到3月底，接下來通勤族每個月多付五千元。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳出面為通勤族發聲，要藍白不要故意癱瘓政府運作。

國民黨宜蘭縣黨團書記長林義剛：「縣政府一萬元，已經早就發完了，現在中央部分一直延遲，沒辦法發給災民。」去年鳳凰颱風重創宜蘭，國民黨黨團開記者會，批評中央救命錢沒下來，災民著急，但問題真的出在中央嗎？宜蘭縣長參選人（民）林國漳：「（已送件）837戶其中81戶，已經完成撥款，4000多戶的資料，還沒送到經濟部水利署，程序上還沒送到經濟部那裡。」

TPASS恐斷炊！ 宜蘭通勤族一個月恐將多支出5千元

宜蘭TPASS僅能撐到3月! 林國漳發聲痛批藍白。 （圖／民視新聞）

律師出身的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，對程序熟悉，解釋只要水利署收到資料，一個星期就能匯款，絕不會拖延。但真正影響宜蘭人的是，近期佔立院多數的藍白兩黨立委，遲遲沒排審總預算，才讓宜蘭的通勤族頭很大。宜蘭通勤族呂先生：「那以上班日22天來算的話，平均每個月就要6820元，那有了這個TPASS，通勤費用的話是1800，那我們就可以省下5000，那這5000塊，對於我們來說是算一般，我們的每個月的伙食費。」

國民黨宜蘭縣黨團書記長林義剛同一天也開記者會。 （圖／民視新聞）

宜蘭縣長參選人（民）林國漳：「我們呼籲國民黨，還有民眾黨的立委，趕快的來審預算，不要故意來癱瘓整個預算，以及政府的一個運作。」民進黨宜蘭縣黨部：「藍白不要亂，快審總預算。」行政院早就核定TPASS計畫，卻因政治杯葛，導致民生受到嚴重衝擊，用縣款僅能撐到三月底。林國漳要藍白不要故意讓預算卡關，應該以民生優先，而不是處處在政治算計。





