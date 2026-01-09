宜蘭TPASS恐斷炊！ 林國漳偕民進黨團籲立法院速審預算 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

中央總預算在立法院持續卡關，TPASS計劃將斷炊，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（9）日偕宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌、議員林佩螢、呂惠卿和謝燦輝召開記者會，指此事關乎宜蘭近萬名通勤族的權益，強烈要求立法院儘速通過預算。林國漳指出，行政院早已核定TPASS續行計畫，如今卻因政治杯葛導致預算無法到位，若縣款用罄，3月底恐面臨斷炊危機，屆時通勤族每月交通支出將激增5千元，嚴重衝擊青年與基層家庭生計。

「行政院已核定TPASS續行，問題根源在立法院卡關。」林國漳指出，TPASS計畫若斷炊，通勤族每月負擔恐增5000元，莫讓政爭犧牲民生。他說，行政院早已於114年8月8日核定「TPASS 115-118年執行計畫」，展現中央支持交通平權的決心。然而，目前這筆預算卻卡在立法院，導致地方執行面臨風險。

「請相關政黨停止無理杯葛，儘速審議總預算，不要讓勤奮的通勤族成為政爭下的犧牲品。」林國漳呼籲，宜蘭人每日跨縣市通勤非常辛苦，TPASS補助至關重要。雖然縣府編列預算苦撐，但地方財政極其有限，終究無法長期代替中央，問題的根源不在地方，而在立法院。

身為通勤族的呂先生並現身記者會，他現場試算，以每日搭乘客運往返宜蘭與台北計算，單程155元，每月22個上班日來回需花費6820元。對比目前的1800元月票方案，一旦預算斷炊，他每個月要多支付5020元。呂先生無奈表示，對於剛出社會的年輕人來說，5千元可以做很多事，「現在卻要我們多掏這筆錢，只因為預算卡關？」

「藍白一手爭縣長門票、一手卡建設預算！」宜蘭民進黨團砲轟，藍白立委一方面積極爭取宜蘭縣長參選門票，口口聲聲說要建設宜蘭、愛護縣民，結果回到立法院卻放任黨團杯葛總預算，這完全是自相矛盾。

「難道在藍白立委眼中，政黨利益比通勤族的飯碗還重要嗎？」民進黨團議員們怒批，這根本是兩面手法，一手喊著要當縣長建設宜蘭，另一手卻在中央卡住預算。黨團說，宜蘭通勤族都要問，中央補助遲遲不到位，到底是誰在擋預算？請相關立委停止無理杯葛，別為了政治鬥爭，回頭讓宜蘭通勤族成為首當其衝的犧牲品。

「3月斷炊危機在即，籲立院以民生為念。」林國漳與黨團強調，若總預算遲不通過，僅靠地方經費支撐，最快3月底預算就會枯竭，呼籲各黨派應回歸民生、儘速審議，守護宜蘭萬名通勤族的交通基本權。

照片來源：林國漳辦公室

