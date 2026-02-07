宜警反詐奔馳隊熱血再出發 櫻花馬拉松邊跑邊聽防詐新招

宜蘭反詐奔馳隊首次推出語音防詐伴跑。（宜蘭警方提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府警察局同仁自組的「宜警反詐奔馳隊」再度集結出征，此次結合「第二屆宜蘭大同櫻花馬拉松」，並首度導入「語音伴跑」概念，沿途播放防詐口播，讓跑者在櫻花紛飛的浪漫賽道上，邊運動、邊吸收實用的防詐知識。

面對詐騙手法層出不窮，宜蘭警方持續翻轉宣導思維，延續「運動結合宣導」的創新模式，由熱愛路跑的警察同仁組隊參賽。隊員身著特製「反詐布衣」，背後印有「投資保證賺？小心變負擔！」、「假檢警來電，別接、別匯、先查證！」等醒目標語，成為賽道上最吸睛的「移動式反詐看板」，在揮灑汗水的同時，也提醒民眾守護自身財產安全。

此次活動突破以往僅靠視覺標語的宣導方式，首度採用「語音戰術」，由代理縣長、警察局長及多位專家名人獻聲錄製防詐口播，營造沉浸式聆聽環境，讓防詐觀念在不知不覺中深植人心，提升民眾對「假投資」、「假檢警」及「假網拍」等高發詐騙手法的警覺。

宜蘭縣政府警察局刑警大隊大隊長陳人嘉提醒，近期「假網拍」詐騙案件明顯增加，若網購過程中對方以「訂單異常」為由，要求配合假客服進行「實名制認證」或「金流驗證」，皆屬詐騙警訊，民眾要牢記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」。