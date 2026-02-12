宜警啟動「蘭城靖安」專案 全面掃蕩職業賭場淨化治安

羅東分局查獲賭資和監視器等犯案工具。（羅東警方提供）

記者張正量／宜蘭報導

為強化重要節日期間安全維護工作，營造安心祥和的年節環境，宜蘭縣政府警察局持續執行「蘭城靖安」專案，針對各類賭博不法行為加強查緝與掃蕩。統計二月六日至二月十一日止，共查獲賭博案件七件、涉案三十三人，其中包含天九牌三件二十五人、麻將一件五人、地下六合彩二件二人及網路賭博一件一人，展現警方淨化治安、維護社會善良風俗的決心。

羅東分局一月接獲情資，指出蘇澳鎮一處鐵皮屋疑似經營天九牌職業賭場。警方蒐證發現該處出入人員複雜，現場設有把風人員，並以抽頭方式牟利，隨即結合蘇澳分局成立專案小組積極偵辦。二月十日持搜索票執行攻堅查緝，當場查獲主持人及賭客共五人，並查扣抽頭金新臺幣五千元、賭資三萬五千元，以及天九牌、骰子、監視器主機與鏡頭等相關證物。

此外，宜蘭分局於專案期間亦陸續查獲於宮廟、檳榔攤等公共場所聚眾賭博案件，均依賭博罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

宜蘭縣政府警察局局長陳金城表示，賭博行為易衍生各類治安問題，警方將持續強化情資蒐集與查緝能量，落實重要節日安全維護工作，對職業性賭場及各類聚賭場所全面掃蕩，展現維護社會治安的堅定決心。