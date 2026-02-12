宜警啟動「蘭城靖安」專案 全面掃蕩職業賭場淨化治安
記者張正量／宜蘭報導
為強化重要節日期間安全維護工作，營造安心祥和的年節環境，宜蘭縣政府警察局持續執行「蘭城靖安」專案，針對各類賭博不法行為加強查緝與掃蕩。統計二月六日至二月十一日止，共查獲賭博案件七件、涉案三十三人，其中包含天九牌三件二十五人、麻將一件五人、地下六合彩二件二人及網路賭博一件一人，展現警方淨化治安、維護社會善良風俗的決心。
羅東分局一月接獲情資，指出蘇澳鎮一處鐵皮屋疑似經營天九牌職業賭場。警方蒐證發現該處出入人員複雜，現場設有把風人員，並以抽頭方式牟利，隨即結合蘇澳分局成立專案小組積極偵辦。二月十日持搜索票執行攻堅查緝，當場查獲主持人及賭客共五人，並查扣抽頭金新臺幣五千元、賭資三萬五千元，以及天九牌、骰子、監視器主機與鏡頭等相關證物。
此外，宜蘭分局於專案期間亦陸續查獲於宮廟、檳榔攤等公共場所聚眾賭博案件，均依賭博罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。
宜蘭縣政府警察局局長陳金城表示，賭博行為易衍生各類治安問題，警方將持續強化情資蒐集與查緝能量，落實重要節日安全維護工作，對職業性賭場及各類聚賭場所全面掃蕩，展現維護社會治安的堅定決心。
其他人也在看
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑
南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。
打造強力錢母！命理師曝「五色錢鈔生財法」 財庫滿盈生生不息
想要提升財運，除了腳踏實地，不妨藉由傳統民俗的「五行相生」為財富開路。透過收集五種色彩的錢鈔，將金、木、水、火、土的能量匯聚成強力錢母，助您新的一年財庫盈滿、貴人相助！
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」
林國成飆罵賴清德「我咧！XXX！」 北檢起訴求從重量刑
民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。
北市內湖民宅大火！全面燃燒「多人受困」 目前救出4人
即時中心／林韋慈報導台北市內湖區東湖路一棟民宅今（11）日上午驚傳火警！警消獲報趕抵現場，發現一樓全面燃燒，現場多位民眾受困，消防人員搶救中。
「越獄大王」徐開喜落網！出庭作證被查出通緝 76歲解送歸案
現年76歲的徐開喜人稱「越獄大王」，昨天（11日）早上前往高等法院出庭作證時，法院人員查出因為另外涉及一宗毒品案被台中地檢署通緝，法院當庭通知轄區中正一分局警方前來逮人，警方到場後將他帶回派出所進行人別訊問，隨後解送歸案。據了解，高等法院審理一宗案件傳喚徐開喜出庭作證，沒想到他到法院後，院方人員輾轉
過年薪水怎麼算？小年夜變國定假日！2026春節放9天 出勤薪水一次看
過年薪水怎麼算，你知道嗎？雖然過年對不少人來說，是與家人團聚、旅遊踏青、好好休息放鬆的節日，但部分民眾可能因為工作性質的關係，過年期間仍需出勤上班。究竟小年夜前一天、小年夜、除夕上班，該拿到多少薪資？Yahoo新聞編輯室為您解答，一文帶你看懂2026過年薪水怎麼算，保障自身工資權益！
成美文化園春節八天活動不間斷
每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年味與自然景色交織的園區中迎接嶄新一年。今年不同以往從小年夜開始到春節期間(二月十五至二月二十二日，小年夜到初六），成美文化園推出一系列豐富的節慶活動，結合民俗表演、街頭藝人、大師揮毫、文化體驗、新春互動、春節市集與門票買二送一的活動優惠，打造適合闔家出遊、情侶走春與輕旅行族群的新春首選。（見圖）園區內庭園景觀與湖景相映和百年歷史建築交織出濃厚人文氣息。春節期間園內落羽松逐漸轉紅，溫潤橘紅色倒映水面，為整座園區披上一層柔和的季節風景。漫步其間，既能感受年節的熱鬧氛圍，也能在自然景致中放慢腳步，享受片刻悠閒。春節期間，園區安排多元活動內容，讓走春不只是散步賞景，更成為一趟充滿祝福與歡笑的節慶旅程。大年初 ...