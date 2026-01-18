宜警拖吊違停休旅車 車頭掉落撞路旁安全柱將賠償

（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭警方昨天拖吊一輛休旅車左轉時，休旅車車頭突然脫落，撞上人行道安全柱，所幸無人受傷。警方今天說，已聯繫車主處理賠償事宜，並加強員警執勤技巧，避免類似情形再發生。

一輛英國品牌白色休旅車，昨天下午約5時違規停在宜蘭市農權路紅線，駕駛下車買麵，警方到場將休旅車拖至拖吊場，從農權路左轉神農路時，休旅車車頭突然從托臂掉落，撞上人行道安全柱，導致休旅車受損。

民眾將照片上傳臉書（Facebook）社團「宜蘭知識+」表示，看來要賠不少錢，有網友留言回應，他剛好在對面第1台停等紅綠燈，拖吊車從超商轉往宜蘭大學方向，車速雖然很慢，但過彎弧度太小導致休旅車「落跑」，他眼睜睜看著休旅車跑掉。

宜蘭縣警局交通警察隊表示，警方已聯繫車主，並由保險公司處理相關理賠事宜，也會持續精進有關人員執行技巧及相關流程，並加強各類教育訓練，避免類似情事發生，以維護民眾權益。（編輯：李淑華）1150118