宜警春節行車大補帖 投人7700人次警民力疏導安心過好年

春節九天連假即將到來，宜蘭縣警局製作「金馬報喜報平安─１１５年春節行車用路大補帖」，警局於此次連假預估投入七千七百人次警民力全力維持國五、蘇花改、重要道路、各大廟宇及熱門景點行車順暢與安全。（宜蘭縣警局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

春節九天連假即將到來，宜蘭縣警局製作「金馬報喜報平安─１１５年春節行車用路大補帖」，正面呈現縣警局及各分局臉書粉絲團、縣警局固定式科學儀器執法設備設置地點、高速公路１９６８、省道即時路況及車禍現場拍照錄影五原則之QRcode，讓民眾輕鬆掌握交通資訊；背面貼心設計成臨時停車牌，民眾可以在空白處填寫電話號碼，增加使用的便利性，大補帖將由各分局利用各項宣導活動發送給民眾，或可直接至各分局索取，數量有限。

廣告 廣告

縣警局表示，為因應春節連續假期返鄉及出遊車潮，預期宜蘭縣將湧入大量交通流量，警局已提前規劃各項交通疏導及警力部署作為，此次連假預估投入七千七百人次警民力全力維持國五、蘇花改、重要道路、各大廟宇及熱門景點行車順暢與安全。

縣警局提醒用路人，國五二月十七日至十九日五至十二時封閉石碇及坪林南向入口匝道，十八日至二十一日十三至十八時蘇澳至頭城北向入口實施高乘載管制；另蘇花路廊二月十四日六至十時（南向）、十五、十六日六至十三時（南向）、十七日至十九日四至十七時（雙向）、二十、二十一日十二至二十時（北向）及二十二日十二時至十八時（北向）禁止二十一公噸以上大貨車通行，並同步開放大客車行駛蘇花改路肩。