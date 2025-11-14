宜議會國民黨團籲鳳凰災損 比照0728豪雨釀災
▲鳳凰颱風重創宜蘭，宜蘭縣議會國民黨團呼籲中央政府比照○七二八豪雨釀災，專案核准提高鳳凰颱風災害補助標準。（圖：國民黨宜蘭縣議會黨團提供）
鳳凰颱風及東北季風共伴效應帶來宜蘭縣嚴重水患災情過後，縣府與各公所已立即秉持「從寬、從簡、從速」啟動各種災害協助與救助方案。然而根據現有「宜蘭縣災害救助金核發標準」，住家淹水達五十公分以上者，每戶發給新臺幣一萬元整。受限於自治法規，補助金額難以上調，對災民幫助有限。宜蘭縣議會國民黨團於昨（十四）日呼籲中央政府比照○七二八豪雨釀災專案核准提高鳳凰颱風災害補助標準。縣議會議長張勝德、黨團書記長林義剛議員、副書記長楊弘旻議員、發言人黃琤婷議員、陳鴻禧議員、林岳賢議員、沈志弘議員共同出席。
宜蘭縣議會國民黨團表示：行政院是國家最高行政機關，依照水災災害救助種類及標準第十一條：「水災災害特別嚴重，經中央災害防救業務主管機關報行政院核定者，得酌增救助、補助。」據此，宜蘭縣議會國民黨團呼籲中央政府盡速比照○七二八豪雨成災事件，提出比照○七二八豪雨釀災的救助方案，除行政院核定對受災淹水達五十公分以上每戶加碼二萬元，賑災基金會不限淹水高度每戶一萬元。
另宜蘭縣議會國民黨團亦呼籲縣府彈性提高補助金額，不受自治法規限制，如此才能真正有效幫助受水患之苦的宜蘭縣民，另外針對五十公分以上才補助的部分可以降低至二十公分就有補助。
議長張勝德表示，今年南部豪雨釀災，台南等各縣市都有加碼救助金，建議縣府儘速擬定並提高救助金額，從寬從簡先行發放慰問金，對於協助單位他深表感謝，後續清消也請相關單位全力協助。
