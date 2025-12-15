宜選戰升溫！林國漳率先掛看板 張勝德.陳琬惠拚能見度

宜蘭縣 / 綜合報導

民進黨2026宜蘭縣長參選人林國漳今（15）日選擇在出生地，宜蘭市北門口掛上第一面競選看板，強調自己要不忘初衷，對此代表民眾黨參選的陳琬惠也回應，掛看板是爭取曝光的最佳方法之一，但重點還是政策要提出來，目前在宜蘭市區，除了林國漳外，國民黨有意爭取提名的宜蘭縣議長張勝德，以及民眾黨的陳琬惠，也都在市區掛起看板，希望增加能見度。

十字路口車來車往，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳的看板高高掛，幾個大字，正派溫暖，相當醒目，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳VS.林國漳前房東蔡先生說：「這應該是差不多1歲左右，那時候舊家的狀況是不是(對啊對啊)。」

拿起手機翻出陳年舊照，林國漳回憶起童年的點點滴滴，站在一旁的白髮伯伯，就是他小時候住處的房東，而這面競選看板的上架，林國漳也透露，源自一次基層拜訪中的偶然重逢，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說：「(前一陣子拜訪基層時)剛好遇到蔡先生，蔡先生看到我就說，你就是在我家出生的林國漳，他(蔡先生)就跟我說，他這裡有一個可以做招牌的地方。」

這面看板對林國漳來說別具意義，他表示第一面競選看板掛在出生地，就是要提醒自己不忘初衷。掛完看板林國漳喜悅藏不住，像附近店家握手致意閒話家常，目前在宜蘭市區，除了林國漳的看板外，國民黨有意角逐的宜蘭縣議長張勝德，看板也早已掛起，口號拼出好生活讓宜蘭更好同樣顯眼，另外已經獲得民眾黨徵召的陳琬惠，目標要用行動改變宜蘭，至於藍營也想參選的立委吳宗憲，在看板戰中還沒有動作。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「我覺得這個(掛看板)是大家就是，爭取縣民就是認識曝光的這個方法，我覺得重點還是(政策)牛肉要提出來。」有意角逐的張勝德和陳琬惠，看板早就掛好，但相較民進黨已經大勢底定，國眾兩黨是否要「藍白合」，共同推派人選至今還沒露出曙光。

國民黨立委吳宗憲(12/9)說：「看看(藍白)兩個主席他們談的狀況，那我們當然是希望，兩位主席能夠談得非常好，然後在野一定要合作。」宜蘭版圖民進黨將林國漳早早定於一尊，總統賴清德更多次誓言要拿下宜蘭，而藍白誰出線仍停滯不前。

