「宜青發聲˙等你來講」✕羅東社區大學「公民素養週」 翻開青年行動與思辨新篇章
為鼓勵青年參與公共事務，宜蘭縣政府與教育部青年發展署共同推動「114年度宜蘭青年公共參與深化計畫—宜青發聲 等你來講」，並與羅東社區大學攜手合作，推出「公民素養週」系列講座，持續將青年提案成果延伸至地方公民教育現場，翻開行動與思辨的新篇章。
自「宜青發聲 等你來講」計畫啟動以來，吸引許多青年朋友針對「提升宜蘭的生活機能」的議題，提出「青年交流空間優化」、「公共自行車建置」、「推動城市觀光國際化」及「增強災難心理韌性」等多元面向的政策建議，展現青年對公共參與的行動力與責任感。這樣的精神，與羅東社區大學長期推動「公民素養週」，以多元議題引導民眾理解公民參與價值的理念相互呼應。為深化地方對話與公民意識，計畫特別與羅東社區大學攜手合作，共同策劃「公民素養週」系列講座，讓青年的觀點與聲音持續在地方社群中擴散發酵，激盪出更多公共參與的可能。
羅東社區大學以公民素養教育為核心，每學期將公共論壇規劃為正規課程，鼓勵師生透過觀察與討論培養公民意識。今年公民素養週以「大人的公民科：你不關心社會，社會也會影響你」為主題，以多元議題帶領民眾從生活出發，理解公民參與的價值與行動的可能。此次，特別與計畫入選青年團隊合作，讓青年行動者與社大師生共同對話，從不同世代的觀點出發，探討如何以公民參與形塑宜蘭的未來。
羅東社區大學「公民素養週」將於114年11月10日至14日登場，並結合本計畫於11月11日及12日舉辦兩場講座，分別為「友善行人的多元視角」及「災難後的心理韌性與支持」，邀請計畫入選青年團隊、專家學者及地方實踐者共同交流。
首場「友善行人的多元視角」聚焦兒童遊戲權、人本交通與城市設計，由「宜蘭青年公共參與深化計畫」專案經理鄒宜君主持，邀請超越遊戲Beyond Playmaking理事蔡青樺，以及阿束社社區發展協會總幹事張峻浩擔任與談者，分享從兒童遊戲權到行人路權，如何推動更友善的公共空間。第二場「災難後的心理韌性與支持」由宜蘭、羅東社區大學社會情緒學習講師黃淑瑩主持，邀請尋光社工師事務所負責人黃盈芳、入選青年團隊Undefined未定域負責人吳銘崧及成員蘇立雅，從社區災後心靈重建出發，共同探討災後心理支持與社區互助網絡的建構。
縣府勞工處表示，本次合作不僅展現青年公共參與的延續成果，也讓社大師生與民眾從生活出發，理解公共議題與政策參與的價值，形成跨世代共學的公民平台。羅東社區大學校長吳國維也表示，本次與「宜青發聲 等你來講」計畫合作，不僅讓社大師生有機會聽見年輕世代對地方的觀察與想法，也鼓勵青年走進公民教育場域，與民眾共同對話，形成跨世代的「地方學習社群」。
同時，「『宜青發聲 等你來講』青年提案成果展」亦正於宜蘭青年創生基地2樓(中興文創園區4號建物)展出，完整呈現青年團隊的提案內容、行動歷程及政策建議，展期至11月17日。宜蘭縣政府誠摯邀請所有關心地方的青年與民眾前來參與，一起用行動為宜蘭注入創意與新能量，更多活動詳情，請至「宜蘭縣政府青年事務科」粉絲專頁(https://www.facebook.com/yeelandyouthpower/)查詢。
羅東社區大學「公民素養週」活動資訊
時間：114年11月10日至11月14日，晚間7時至9時。
地點：首場於東光國中體育館，其餘場次於東光樓2樓會議室。
羅東社區大學「公民素養週」✕「宜青發聲˙等你來講」專題場次
場次一：友善行人的多元視角：11月11日（二），晚間7時至9時。
場次二：災難後的心理韌性與支持：11月12日（三），晚間7時至9時。
