宜鼎取得IEC 62443-4-1國際認證 加速邊緣AI安全落地

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠宜鼎(5239)今(30)日宣布，公司已正式通過 IEC 62443-4-1產品安全開發生命週期(SDL)國際認證，完成相應流程建置。此認證代表宜鼎可在邊緣 AI 與工控領域提供涵蓋「全產品生命週期」的資安保障，完整呼應全球各大廠對供應鏈夥伴的期望，持續為高門檻應用市場提供可靠產品與服務，同時也針對未來歐盟CRA等法規全面上路完成超前部署。

宜鼎表示，IEC 62443-4-1 對於工控與關鍵基礎設施而言，是極為重要的安全開發規範，主要核心是對開發流程的全面要求，而非僅限單一產品測試。宜鼎此次取得的流程級認證，適用範圍涵蓋旗下工控記憶體與儲存產品、邊緣AI系統、嵌入式相機模組、韌體、SDK 到雲端管理軟體工具等。所有產品與服務皆完整納入安全開發、威脅建模、弱點管理與長期維護流程，為客戶提供橫跨「全產品線、全產品週期」的一致資安保障。

宜鼎說明，目前歐盟《Cyber Resilience Act》(CRA)已成為產品資安法規的重要國際指標，預計也將為全球 IoT 與邊緣裝置帶來重大影響。法規明確要求製造商在產品售後期間，持續提供弱點揭露、維護與安全更新，而非將資安風險轉嫁給終端用戶。而IEC 62443-4-1所建立的完整安全開發與維運機制，正與CRA 強調「從設計、開發、部署到售後維護」的全生命週期安全義務高度契合。取得IEC 62443-4-1 認證也使宜鼎得以在CRA法規全面上路前，率先完善內部流程建置，並將韌體、軟體的安全維護納入標準化架構，進一步強化其邊緣 AI 解決方案的可靠性。

宜鼎國際品保處資深經理陳怡全指出，隨著AI加速走向製造、運輸、醫療與智慧城市等邊緣應用端，邊緣設備的網路安全也成為全球生態系的共同挑戰。這次取得 IEC 62443-4-1 認證，不僅強化宜鼎在供應鏈中的關鍵角色，也讓企業客戶在導入宜鼎產品時，更容易符合國際採購標準，進而加速各場域的AI部署與升級。未來，宜鼎將持續深化安全開發流程，與全球生態系夥伴攜手打造值得信賴的下一代邊緣 AI 與工控基礎架構。

