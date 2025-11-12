文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:linkedin

▲ 圖片來源:linkedin

全球工業級SSD供應商——宜鼎國際(5289)，今日股價強勢漲停，來到523元，刷新歷史新高。法人指出，宜鼎的成長動能已從傳統儲存市場，全面轉向AI邊緣運算解決方案，毛利率持續上升、獲利能見度大增，成為AI硬體供應鏈中最受矚目的潛力股之一。

宜鼎2025年第三季繳出亮眼成績，單季每股盈餘(EPS)6.87元，遠高於第二季的2.02元，季增超過兩倍，毛利率更衝上32.8%，創下歷史新高，顯示公司轉型效益全面顯現。累計前三季EPS達12.57元，在工業電腦與AI供應鏈中名列前茅。法人預期，第四季邊緣AI、智慧監控與機器視覺需求持續升溫，營運動能可望再創高峰。

廣告 廣告

宜鼎不再只是儲存模組廠，而是從「記憶體供應商」升級為「AI邊緣解決方案整合商」。目前AI相關營收占比已突破23%，預期明年將提升至30%。

公司透過AIoT(人工智慧物聯網)與Edge AI(邊緣運算)平台，結合儲存模組、感測器與AI晶片，推出智慧監控、工業機器視覺、防水防塵AI相機模組等多元產品。這些解決方案能在工廠、交通、無人機、能源與醫療場域中即時運算、邊緣決策，大幅降低資料回傳雲端的延遲與能耗。

隨著AI應用滲透至邊緣端，宜鼎結合既有的儲存優勢，發展出可同時儲存＋運算＋防護的AI平台，形成新的成長曲線。法人預估，未來AI邊緣設備需求將以每年20~30%速度成長，宜鼎具備技術整合與品牌優勢，有望成為AI工業應用鏈的關鍵受益者。

對投資人而言，宜鼎已從傳統儲存族群中脫穎而出，成為AI邊緣運算與智慧工業的雙主軸代表股。短線雖漲幅驚人，但隨著AI滲透率持續提升與高毛利產品放量，宜鼎仍是AI供應鏈中具備長線潛力的優質標的。

宜 鼎 5 2 8 9 ( 圖 片 來 源 : C M o n e y )

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--宜鼎股價漲停衝！ SSD王者到AI邊緣運算 - 理財周刊