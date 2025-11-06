「宜」食有認證樂齡選餐廳，宜蘭縣144家業者榮獲優良標章
▲宜蘭縣政府在縣府縣民大廳舉辦「餐飲衛生管理分級評核暨高齡友善餐廳」頒獎典禮，由代理縣長林茂盛親自頒發標章，餐飲衛生管理分級速食業、美食街業、伙食包自助餐業、排餐業、火鍋業，評核優良業者，以肯定業者對宜蘭縣餐飲衛生安全的努力及付出。（記者董秀雲攝）
宜蘭縣政府為提供「食在安心 高齡友善」的消費環境，特於今（六）日在縣府縣民大廳舉辦一一四年「餐飲衛生管理分級評核暨高齡友善餐廳」頒獎典禮，由代理縣長林茂盛親自頒發標章，以肯定業者對宜蘭縣餐飲衛生安全的努力及付出。今年相關餐飲業者計有一四四家通過餐飲衛生管理分級評核（優級一二二家、良級廿二家），另有十三家獲得高齡友善餐廳獎章。宜蘭縣衛生局長徐迺維、宜蘭縣烹飪商業同業公會理事長陳駿霖、宜蘭縣萬得福食藝推展協會理事長林雪鑾共襄盛會。吃對質地，健康加倍！餐飲有分級，衛生沒問題！
代理縣長林茂盛表示，食品安全一直是民眾極為關心的議題，宜蘭縣政府衛生局持續辦理分級評核，以保障民眾餐飲衛生安全。希望透過審核機制，落實餐飲業者自主管理與降低食安風險，提供優質的用餐環境，進而達到民眾、業者、政府三贏的局面。恭喜獲獎的業者，肯定業者的努力，並期許業者持續落實衛生自主管理，與縣府一起拚出宜蘭好生活。如有食品衛生相關問題，可洽詢衛生局食品藥物管理科，專線電話0三-九三三二七七九。
此次評核依據「食品良好衛生規範GHP準則」，針對烹調作業場所、從業人員、廁所、用餐及販售場所等進行衛生管理查核。獲選的業者共計一四四家：火鍋業（優級八家、良級二家）、早餐業（優級十家、良級二家）、伙食包自助餐（優級五家、良級一家）、美食街（優級五家、良級一家）、速食業（優級廿一家、良級一家）、飲冰品業（優級三十六家、良級六家）、餐廳業者（優級三十五家、良級六家），排餐業（優級二家、良級二家）、烘焙業（良級一家），標章有效期限為二年。獲獎的業者可將標章掛置店面明顯處，供民眾選擇餐飲時參考；期間倘若發現業者發生食物中毒案件、違反相關法令之情事，將會撤銷資格。
為推廣高齡友善餐飲環境，鼓勵餐飲業者提供安全、舒適及友善之用餐空間，並積極推動「質地調整飲食」，供應符合長者牙口的美味餐點，以提升整體用餐品質，將針對十一項相關指標辦理評核；此次計有十三家餐廳通過評核，獲頒「高齡友善餐廳」標章。另為照顧長者的營養，衛生局特別邀請蘭陽烏石港海景酒店-海景全日餐廳林錦成主廚，現場示範營養又好吃的高齡友善飲食–「干貝吻魚南瓜粥」；亦邀請力麗威斯汀度假酒店、煙波大飯店宜蘭館現場展示質地飲食，且現場有衛生局營養師介紹展示之質地餐食營養，透過此方式提升民眾質地飲食相關知能。
此次通過評核的名單將公布於宜蘭縣政府、衛生局及衛生福利部食品藥物管理署等網站，供民眾參考及選擇。
