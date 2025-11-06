「宜」食有認證 宜蘭縣府頒發優良與高齡餐飲業者友善標章

宜蘭縣府邀請烏石港酒店主廚林錦成示範樂齡美食干貝吻魚南瓜粥。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

為營造「食在安心、高齡友善」的用餐環境，宜蘭縣政府六日舉辦「餐飲衛生管理分級評核暨高齡友善餐廳」頒獎典禮，由代理縣長林茂盛親自頒發標章，肯定業者在餐飲衛生與食安管理上的用心與努力。

今年共有一佰四十四家餐飲業者通過分級評核，其中「優級」一佰二十二家、「良級」二十二家，另有十三家榮獲「高齡友善餐廳」標章。評核依據《食品良好衛生規範（GHP）準則》，從烹調場所、廁所、販售區至從業人員衛生等面向進行查核。獲選業者類別包括火鍋、早餐、速食、餐廳、美食街、自助餐、飲冰品及排餐等，標章效期兩年。

為推廣高齡友善餐飲環境，縣府鼓勵業者打造安全、舒適的用餐空間，並推動「質地調整飲食」，提供符合長者牙口的營養餐點。頒獎現場邀請蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成示範「干貝吻魚南瓜粥」，力麗威斯汀度假酒店與煙波大飯店宜蘭館也同步展示高齡飲食料理，衛生局營養師並說明質地餐食的營養特色，提升民眾食安與飲食知能。

代理縣長林茂盛表示，食品安全是民眾最關心的議題，縣府將持續透過分級評核機制，落實業者自主管理、降低食安風險，提供安全優質的用餐環境。