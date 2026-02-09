客串演出「黨外教父」 Junior道歉還原初衷！切割《世紀血案》：就算上映也不會看

Junior韓宜邦在《世紀血案》中客串康寧祥一角，他週日晚間發聲為疏於查證致歉。（翻攝自Junior韓宜邦臉書）

號稱改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》，被爆料拍片前沒有取得當事人與家屬授權，以及導演背景遭質疑有「洗白」情治單位等爭議，近日遭各方炎上，主演群和導演也先後發聲道歉坦言疏失。其中，參與演出的Junior韓宜邦因為沒有在殺青記者會上發言，第一時間並未被討論，然而他週日（8日）晚間也公開發聲，證實自己客串該片並演出有「黨外教父」之稱的康寧祥一角。Junior承認自己不夠謹慎，誤以為劇組已獲得當事人同意，他除了為自己的錯誤道歉，也呼籲該片停止後製，就算最後還是上映了，他也不會進戲院去看這部電影。

未獲同意即翻拍 劇組演員遭炎上

《世紀血案》爭議不斷，當事家屬林義雄夫婦和遭受重傷的林奐均都尚在人世，劇組卻未徵詢同意即改編為電影劇本，日前舉行殺青記者會後整件事才曝光、引發討論。當天在記者會上受訪的演員包括楊小黎、簡嫚書、李千娜、夏騰宏先後發聲道歉，並指出劇組合約上稱有獲得授權，他們因此疏於查證而參與演出，參演的黃河、寇世勳後續亦表態致歉。

夏語心道歉切割 坦言了解不足

除了上述主演群以外，演員名單中還被發現有夏語心和Junior韓宜邦，2人週日晚間同時在臉書發布道歉聲明。夏語心向林義雄等人致歉，「在未知劇組並未取得林義雄先生同意以及自己沒有主動求證的情況下客串了世紀血案一角，對相關人員造成了無法挽回的傷害，我很抱歉，對不起。」坦言因為對於歷史案件的了解不足也欠缺思考，忽略了該有的尊重，造成了此次風波，「未來我將不再參與電影的一切後續，帶著此次教訓謹慎的面對每一份工作，對不起。」

廣告 廣告

夏語心發聲致歉，並表示不會再參與電影一切後續。（翻攝自夏語心臉書）

Junior還原接演初衷 曝劇組稱有合法授權

Junior的聲明中則透露，他客串飾演的是有「黨外教父」之稱的康寧祥。他表示，當初在收到通知時內心情緒洶湧，收集資料時只想著如何好好詮釋這個如此出色與值得人們尊敬的人物，絕無不敬或企圖顛覆歷史。雖然演出的場次不多，但心情很低落。他回憶有一場戲，飾演林義雄的夏騰宏哭得撕心裂肺，「我在一旁緊緊抱著他，心裡苦不堪言，那是我光靠揣摩就無法承受的痛。」

Junior表示，他在演員之路曾被教育過，如果劇本裡角色不該知道的事，他就不能細看太多，否則會影響表演或詮釋，剩下的就是交給導演，但顯然這次的作法不夠謹慎。他提到，過去接演過不少真人真事翻拍的角色，劇組都有尋求本尊同意，因此多年下來他疏忽了，合約上製作方聲稱獲得合法授權，因此他沒有進一步查證，誤以為當事人同意了劇本，「但很遺憾，我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠。」

信劇組而未查證 Junior道歉呼籲停止後製

他坦言，這事他應該嚴肅查證的事情，不能歸咎他人。對於外界質疑接戲前沒有搞清楚導演或資金來源，他則認為自己並不覺得自己有權利過問這些，「但是經過這次，我學到了，這都是我們該有的權利與義務。」

Junior重申，「我無法卸責，我為自己的錯誤道歉，對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。」並強調歷史不能被扭曲、竄改，他除了向林義雄、康寧祥等人致歉，也呼籲製作在取得當事人認可前不得繼續後製，「即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇。」

據悉，該片導演徐琨華週日晚間也坦言思慮不周深感愧疚，並即刻暫停參與所有後製工作。

更多鏡週刊報導

「林宅血案」遭翻拍電影引爭議！ 前綠委質疑：由涉案方後代詮釋適當嗎？

寇世勳出演「林宅血案」關鍵角色 真實人物被爆曾「誣指鳳飛飛開黃腔」

國民黨大型翻車現場！酸姚文智拍片領7千萬補助 遭迴力鏢打臉：忘了2億夢想家？