客人吃到詭異「紅色生雞塊」！噁爆諷：新品上市？ 麥當勞回應了

知名連鎖速食店麥當勞近日被一名網友在threads踢爆，稱他在新竹新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到咬下去口感詭異，才驚覺雞塊根本沒有熟，中間部分還呈現鮮紅色的，令他相當震驚。

這名網友先是反諷的表示，麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊。並指出不只一塊出現未熟的情況，後續店家也提出補償方案表示可再補送一份麥克雞塊，但因當時無法前往領取，店員詢問是否留下資料改寄送優惠券，並向他索取地址。

這名網友也公開店家與他的聯繫紀錄，認為店家事後得知貼文後雖然主動與他聯繫，卻質疑發票上明明顯示購買4塊雞塊，為何照片中卻出現6塊，這樣的質疑也讓他感到不太舒服。

針對此事件，台灣麥當勞也發出聲明，表示「麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該顧客所反應之情事，係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致。對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生。」

