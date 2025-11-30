客人喝珍奶吐出「完整蟑螂」留一星負評 日出茶太急消毒

喝珍奶卻吸到小蟑螂！一名網友近日分享，在美麗華百貨的日出茶太購買珍珠奶茶，沒想到卻吸到蟑螂，讓他噁心嘔吐數次，也氣得留下一星負評，並要向百貨管理處反映。日出茶太官方也發聲回應，將強化門市衛生管理。

一名網友在Google Maps留下一星負評，表示自己在美麗華B1的日出茶太點了兩杯奶茶，沒想到其中一杯卻喝到一隻完整的蟑螂，還把蟑螂照片PO出，強調當下發現後因此反胃嘔吐好幾次。

原PO透露，事發後已拍照存證並保留飲料、珍珠與異物本體，認為兩杯飲料使用的是同一批原料，所以不會是單杯飲品的問題，「這不是簡單退費能解決的食品安全事件」，強調會跟百貨管理處反映，希望店家能嚴肅面對此事，改善衛生狀況，保障消費者的食品安全。

對此，日出茶太客服部也回應，「我們已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質。」也願意協助處理後續退款及補償事宜。

