客人留一星負評！高雄餐廳曝「全店休業去員工喪禮」反控：被闖空門

許多人用餐體驗不佳後，可能會上網Google留負評。一位網友近日到高雄市餐廳「大骨麵DaGoodMan」用餐，沒想到明明是營業時間，店內卻完全沒人，讓他氣到上網留下一星負評。不過業者無奈說明，當天休業是因為店內同仁過世，全體員工集體參加喪禮哀悼，事前有進行公告，大門也關起來卻被闖入，貼文曝光後引發熱議。

原PO表示，原來他前一天打電話訂位被拒絕，隔天上午在營業時間到店內想要用餐時，發現大門沒鎖、店內完全無人，「是怎樣？到底開不開店啊？」，因此氣到在Google評論留下一星負評。

業者則說明，當天因為同仁過世，員工集體前往參加喪禮哀悼，「夥伴為我們盡心盡力，我們去送他最後一程，應該不為過吧？」；業者無奈強調，IG跟臉書粉專都有公告，只有Google營業時間沒辦法改，「另外我們沒營業，大門關起來直接被你們打開，裡頭逛了一圈，我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」，同時也在社群匿名公開一星負評，「希望多點尊重」。

業者補充，餐廳大門之所以只有關上沒有上鎖，是因為當天有廠商需要送貨，「我們不希望食材就這樣曝曬在外面，畢竟是食安上的問題」，以為整間餐廳沒有開燈、沒掛營業牌、事先公告就達到臨時休業的告知義務，沒想到仍收到一星負評。

對此，許多網友紛紛回應，「闖空門欸！好像可以幫他上一堂法律課」、「天啊！我相信你們平時相處一定很好，集體參加喪禮…不是每個老闆願意做這件事，你們一定很難過」。

