客人看見會臉紅！謝典霖豪宅驚見空中「懸浮床」？

謝典霖的豪宅驚見「懸浮床」，其實這是隔音墊。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣議長謝典霖今天再邀媒體入豪宅開箱，除了在客廳見到超大酒櫃間和家族籃球場外，也進入他的「閨房」，「閨房」旁有一小客廳，小客廳旁竟出現「懸浮床」，謝典霖說，這不是「懸浮床」，這是「隔音墊」。

這個「懸浮床」長約2公尺，寬約1公尺，高有50公分，媒體乍見都以為是一個單人床懸浮在半空中，紛紛向謝典霖說，「議長也喜歡空中情趣？」謝典霖趕緊親自示範，它可以升降，但他強調，這不是床，而是隔音、隔間作用。

謝典霖表示，「這棟房子都公開透明」，沒有什麼不可告人之處，這是「懸浮隔音墊」，是考量一、二樓連通，若2樓小客廳想談事情，可以把「隔音墊」降下來，這是設計師的想法，但後來發覺不實用，且會讓人誤會，想拿掉已來不及，不如就一直擺著。

