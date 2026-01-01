客人被問載具「1超狂舉動」！店員看呆 一堆人點頭：網購很好用

記者鄭玉如／台北報導

不少人會使用載具儲存發票，不僅環保，也避免紙本發票遺失或污損，導致無法對獎。一名店員分享趣聞，近日結帳時詢問客人是否有載具，客人竟完整背出8碼字元，讓他大感震驚，並在社群平台發文詢問「你們也會背自己的載具嗎？」引發熱烈討論。

一名店員在Threads表示，結帳時習慣先詢問客人是否有載具，某次遇到客人沒有提供載具，而是直接背出8碼字元，讓他相當驚訝，也好奇其他人是否有類似習慣，於是PO文「你們會背自己的載具嗎？覺得很狂欸！」

文章曝光後，不少網友分享自己也會背載具，並表示「載具剛出第一年，只有英文，還很好背」、「幾個字是滿好背的，在購物網站多填幾次就記住了」、「我的載具有『-.+』，很好記，之前有店員以為是亂碼，一直請我重刷」、「會！我也有背起來，還不錯記。把載具做為紋身貼紙，貼在手上也不錯看」。

另外，還有人會記下信用卡號，「我還會背信用卡卡號、到期日跟安全碼，太常網購了」、「背好背滿，網購很好用」、「我連健保卡號都背起來了，常輸入就自然記起來了」、「我會背欸！網購常常要輸入，斜線後全部都英文，很好記，我還背了一張信用卡，網購的時候才不用拿卡出來」。

