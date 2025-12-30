客人訂位「4大1小」不用兒童椅 店員聽原因傻了：已經國三

【緯來新聞網】餐廳訂位必須告知店家人數，若有小孩通常也會說清楚。不過，有一名男員工抱怨，日前接到「4大1小」的訂位電話，當他詢問是否要準備兒童座椅，客人卻告知「小孩已經國三了」，於是改登記「5位大人」，沒想到對方堅持是「4大1小」，讓他傻眼至極。

有店員接到客人打電話訂位，為了人數的問題爭論不休。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Threads發文透露，日前接到客人打電話來訂位，告知總共是4大1小，他隨即詢問「小朋友需要兒童座椅嗎？」結果對方拒絕，理由是小朋友已經國三，因此他改訂5位大人，「您的小孩已經是算大人的座位了，所以是要安排5位的位置唷」，沒想到客人堅持是4大1小。



為何執著問幾位？原PO解釋，這關係到位置的安排，若是4大1小他可以給4人桌加1張兒童座椅；但如果是5位大人，就必須給6人位才坐得下，「如果你今天自己是老闆不可能客人訂2位，你安排6人位給他吧！」雖然他只是員工，可是非常在乎業績，因此不容許出任何差錯。



經歷曝光後，引發網友熱烈討論：「有些奧客會硬拗……還是要直接說清楚講明白，服務業做久就會發現世界無奇不有」、「小孩超過10歲真的都不小了吧？」、「國三是在小什麼小」。不過，也有不少人緩頰，「對爸媽而言，小孩永遠是小孩，有可能只是說順口」、「家長眼裡小孩永遠是小孩啊」。



原PO補充，因為每天上班的員工都不太一樣，假如是他接的訂位，電話中已經詢問過兒童和餐具問題，但用餐當天可能是其他人服務，看到1大2小的訂位，就會下意識放兒童座椅和餐具，最後發現不需要得撤掉，一來一往就會浪費時間，所以會直接登記「大人」。後來他也告知客人，「您的小孩已經超過120公分，且已經滿12歲了」，所以是5位大人。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

hito流行音樂獎｜李千娜太節儉揪尪喝母乳 Ella率40人嗨翻小巨蛋

幫公公控制飲食遭誤會是虐待 曾雅蘭無奈吐苦水