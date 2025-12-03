客人買黑輪掉出衝鋒槍 網譏：就剩我沒槍

台中黑衣男吃黑輪掉出一把槍。（圖／東森新聞）





位在台中北區的一間黑輪名店，日前發生一名黑衣男從包包裡，掉出一把衝鋒槍，當下空氣突然安靜，目擊的老闆娘、顧客就這樣看著黑衣男，默默地把槍撿起來，放進包包。警方表示，已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。

黑輪店老闆表示，2日下午大約4點多，黑衣男就在店外徘徊了一段時間，才走進店裡點了30元的黑輪之後也不吃，一直站在原地不知道在看什麼，突然聽到「砰」一聲，才發現是黑衣男的包包倒下來，東西掉了一地。

老闆當下在忙，沒發現地上掉了什麼東西，就走到黑衣人身邊說，東西掉了快撿一撿，隔壁人力公司開了，快去找工作，事後老闆娘才跟他說，黑衣人掉的槍「很大一把」，好像是小型的衝鋒槍。

老闆說，後來黑衣人去人力公司，把槍拿出來放在櫃檯上說，最近手頭緊，可不可以賣6萬，老闆說他用不到。黑衣人又想要把槍押在人力公司那裡，借300元，人力公司也拒絕了。

相關話題在Threads上也引發很多討論，「哇，蠍式衝鋒槍」、「吃個黑輪而已，需要這樣嗎」、「欸，你還沒拿身份證去當地公所兌換手槍嗎？」

