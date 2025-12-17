客人逛UNIQLO！「1貼心舉動」大踩雷 店員求別做：反而更麻煩

生活中心／朱祖儀報導

試穿後經血沾褲裙 業者控網紅'只願付70元'

你去連鎖服飾店試穿之後，會主動幫忙整理衣服嗎？一名網友透露，每次試穿完之後，不會把所有的衣服都交還給店員，而是幫忙掛回架上。文章曝光掀起不小討論，眾人紛紛分享自己的做法，但也釣出服飾店店員現身回應，「還是給店員整理最好，不然反而更麻煩。」

一名網友在Threads表示，每次去UNIQLO或Zara試穿完衣服，店員都會提醒，「不需要的給我就好囉」，但她即使沒有要買，也不會全部交給店員，而是會拿走1、2件衣服，走出試衣間之後，默默把衣服掛回架上。

不少網友表示，「我也是！我都會照尺寸掛回去，不會折的才給店員」、「吊掛式的還可以，但摺疊的千萬不要，你放回去，店員還是要重新整理賣場的」、「其實掛回去他們還是會重新整理，不如給店員，他們會再重新用好。」

但也有店員回應，「其實作為服飾販售者，覺得你的行為很貼心，初衷是好的！但通常他們回收試穿完的衣服，一部分是檢查有沒有沾染到彩妝污漬，一部分就是整理好，放回去原位，下次試穿完直接給店員就好了，謝謝你的愛心」、「我以前是做百貨公司，我比較希望試穿的全部都給我，客人掛上去的都很災難，扣子扣錯、掛錯地方等等，大概只有5%是掛正確的，我們要花更多時間去整理。」



