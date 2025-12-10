客人進來也不看一眼… 南韓美妝Olive Young年營收破千億的「傲嬌秘訣」

南韓連鎖美妝店Olive Young，以特殊的待客之道，吸引男女老少。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/10）報導，南韓連鎖美妝店Olive Young受到歡迎，年營收突破1千億元台幣，其吸引男女老少光顧的一大特點，就是與其他美妝店不同的待客之道，客人走進Olive Young門市，除非主動詢問店員，否則店員不會上前推銷，讓顧客能在無壓力的情況下，盡情享受「探索型購物」。

據韓媒《中央日報》報導，今年11月20日，在首爾麻浦區的一家連鎖美妝店「Olive Young」，韓媒記者推開玻璃門，正在整理庫存的員工說了一句：「歡迎光臨」，視線繼續停留在商品架上，記者獨自試用護手霜、挑選洗髮精，前後15分鐘的時間，沒有店員上前搭話，最後到櫃台結帳時，只聽到兩個問題：「要累積點數嗎」、「需要購物袋嗎？」

廣告 廣告

這種「不主動搭話」的待客之道，在南韓幾乎每一家Olive Young都是如此，就算顧客逛上30分鐘，甚至1個小時，員工也不會上前推銷，讓客人能無壓力地購物，被認為是Olive Young年營收達到5兆韓元（約1千1百億元台幣）的「傲嬌秘訣」，又被稱為「Olive Young一半接待」。

南韓連鎖美妝店Olive Young。路透社資料照

「一半接待」的原則，就是顧客開口之前，員工不會主動靠近，這樣刻意的「冷漠戰略」，正符合10多歲青少年的偏好，也吸引了不少40多歲中年男性光顧。

報導指出，從2000年代後半至2010年代初期，南韓其他美妝店，如Skin Food、Missha、Nature Republic，店員均使用積極策略，甚至走到店外發放試用品，試圖拓展客源，但Olive Young從2000年代初期開始，就決定反其道而行，以「店員不主動搭話」作為一大特色。

Olive Young代表李善正受訪時表示：「『探索型購物』（discovery shopping）受到歡迎，顧客甚至將Olive Young稱為『美妝遊樂場』。」

更多太報報導

天安門效應？研究揭中國90後不如長輩挺民主 跌破西方眼鏡

南韓酷澎執行長下台 個資外洩案延燒、美國總公司出手了

諾貝爾和平獎得主馬查多確定缺席頒獎！諾委會「不知道她的下落」