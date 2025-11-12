客人30部愛車淹慘了！ 煙波飯店首發聲「補償3措施」

宜蘭豪雨期間，煙波大飯店地下停車場有30部車泡水。（圖：Threads @rabbitbee99）

宜蘭縣蘇澳鎮昨晚暴雨大淹水，當地知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也因豪雨，水不斷湧入地下停車場，造成約30輛車泡湯，旅客怒氣沖天。煙波國際觀光集團今（12）日表示，除提供房費全免、接駁車子補助外，對於30多部受影響車輛已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠補償程序。

鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，蘇澳昨晚暴雨成災，當地的「煙波大飯店」地下室出現淹水情況，飯店人員把鐵門關起來，在門下堆置沙包，依舊阻止不了水持續沖進地下室。

車主無奈，只能看著水越淹越高，車子卻無法開出停車場。有住客在網路發文「誰來賠我的車」，痛批昨晚6點多，問飯店是否可以提早退房？當時正在下大雨，飯店人員告知市區封路，還說B2有抽水馬達，再三保證車停在B1一定沒問題，結果雨停後一看，整層都淹沒了，約30餘輛車泡水。

煙波國際觀光集團表示，昨天總計有280名旅客，入住133間（含團體4團65間、散客68間），第一時間啟動防颱應變措施，全力處理相關事宜，仍因瞬間雨勢太大，出現積水情形，已對受影響旅客提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，飯店團隊正全力搶修，進行環境清理，依序展開相關水電、設備復原工作，以最謹慎的態度，確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。