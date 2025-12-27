客假裝聊天偷餐檯上零錢 遭早餐店老闆當場抓包

北市中山區一間早餐店，遭到小偷上門光顧。（圖／Threads）





北市中山區一間早餐店，遭到小偷上門光顧，當時小偷趁店家不注意，一邊假裝聊天，一邊偷拿餐檯上面的零錢，被店家當場抓包。

男子站在早餐店的餐檯前面，看著店員製作早餐，但他的手也沒有閒下來，反而趁店家不注意的時候，偷拿零錢，隨後馬上放進錢包裡面，他探頭探腦，確認店家還是 沒發現，一口氣又拿了好幾個銅板。

不過這次踢到鐵板，被店家當場抓包，要求他把剛剛偷拿走的零錢，通通還回來，男子眼看賴也賴不掉，乖乖從錢包裡面，把零錢還給店家。

廣告 廣告

案發在26號上午九點半，北市中山區松江路上一間早餐店，店家辛苦做生意，一大早就遇到零錢小偷，還好及時發現，沒有造成損失。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿