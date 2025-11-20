「客再來」11年送當歸鴨 瑞復益智中心暖冬活動啟動

「客再來當歸鴨」連續第十一年親送當歸鴨腿麵線，為瑞復益智中心的大小朋友補冬。（瑞復提供）

記者陳治交／台南報導

天氣涼意漸濃，正是最適合冬令進補的時節。瑞復益智中心迎來一年一度最溫暖的時刻，「客再來當歸鴨」連續第十一年親送當歸鴨腿麵線，為瑞復益智中心的大小朋友補冬，暖身又暖心。

瑞復益智中心指出，原訂十一月十三日舉行的補冬活動，因鳳凰颱風帶來不穩定天候，為避免大家在雨中變成落湯鴨，「補冬」活動順延辦理，但愛心依舊不變，桌椅排成「愛心」形狀，象徵滿滿的溫暖圍繞在瑞復。

「客再來當歸鴨」老闆娘黃馨逸與其家人及員工準備最受歡迎的當歸鴨腿麵線。當歸鴨阿嬤精神矍鑠、笑容滿面，今年同樣為一百六十位瑞復大小朋準備香氣四溢的湯麵，讓師生倍感窩心。

為了讓瑞復的孩子吃到最新鮮、最美味的當歸鴨腿麵線，煮湯、煮麵線、拔鴨腿毛，每一個步驟都不能馬虎。黃馨逸看到大家吃得津津有味，立下心願，只要身體許可，每年冬天一定回到瑞復，帶來她的招牌當歸鴨麵線，陪伴大家度過寒冬。