客吃到「橡皮筋捆麵線」傻眼！必比登名店道歉：該品項暫時停售

記者蔣季容／台北報導

連續數年獲得米其林必比登推薦的名店爆出食安爭議，一名網友日前吃到被「橡皮筋捆著」的麵線，當下超傻眼，並致電店家反映。對此，該業者表示，同仁在製作過程中沒有確實拔除橡皮筋，強調已與廠商檢討、討論，如何修改製程不要再有橡皮筋的使用，避免類似的問題出現，在此之前，該品項暫時停售。

一名網友8日晚間在Threads指出，在某名店的麵線中吃到被橡皮筋綑著的麵線，「都快吃完了才發現有一坨麵拌不開」，直言「這萬一被老人或小孩誤食真的有危險」，因此立即致電向店家反映。

廣告 廣告

對此，業者回應，「針對客人反映在餐點內的異物，橡皮筋為捆綁麵線束的橡皮筋，同仁在製作過程中沒有確實拔除，實在萬分抱歉。」業者後續也已與廠商檢討、討論，如何修改製程不要再有橡皮筋的使用，避免類似的問題出現。

業者強調，在討論結果出爐之前，該品項暫時停售。對於未能提供最優質的餐點品質，實在感到抱歉，將盡速改善。

台北市衛生局則指出，將派員前往現場針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失事項，將責令限期改善，屆期複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。民眾如有消費爭議，可向消費者保護中心提起申訴。

更多三立新聞網報導

繳電話費「爽中1000萬發票」！他只花75元也中200萬 獎落2縣市

沒有不舒服！她靠「1指標」揪出胰臟癌 醫：機率僅1％

《世紀血案》演員遭出征！網點名「1人」：看起來真的被騙

陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」

