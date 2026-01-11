客委會來上客 全國線上競賽至26日

客家委員會依據《國家語言發展法》及《十二年國民基本教育課程綱要總綱》，建置「來上客－十二年國教客語文學習入口網站」，整合國小至高中五腔調客語數位教材，結合課綱設計，方便教師教學與學生使用。學生可透過電腦及行動載具進行自主學習，讓客語學習更便利、更多元，也更貼近日常生活。

「來上客－十二年國教客語文學習入口網站」推出二場全國線上競賽活動，邀請學生於寒假前踴躍參加。凡參與競賽學生，將有機會獲得平板電腦、拍立得相機及藍芽耳機等多達一百三十五項精美獎品。

廣告 廣告

競賽活動包含兩項內容：「客庄臥底任務」：練習客語口說，根據提問，在限定時間內使用客語口說回答出正確的答案；「謎畫尋蹤」：考驗觀察與記憶力，從圖片的一小角推測屬於哪本繪本。活動結合客家文化、客語口說練習及閱讀教材，透過趣味競賽提升觀察力與記憶力。

活動期間：一月六日至二十六日止。