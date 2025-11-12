客委會啟動「客家瓦屋再生計畫」 保存聚落風貌、傳承匠師技藝
為保存客庄聚落風貌、延續傳統建築技藝，客家委員會主任委員古秀妃今（12）日前往新竹縣新埔鎮，宣布將於明（115）年啟動「客家瓦屋再生計畫」，以小規模、多案場的方式推動客庄老屋修繕與再利用，協助民眾維護自家瓦屋、保存生活記憶，讓客家文化得以永續發展。
古秀妃表示，「客家瓦屋再生計畫」有三大重點。首先是擴大保存對象，不僅限於登錄為古蹟或歷史建築的房舍，一般民眾居住的伙房、大屋也可申請補助。其次是促進活化再利用，客委會將成立老屋媒合平台，整修後的空間可提供有需求的團體或個人使用，讓修復後的建築重新融入生活。第三則是培育匠師技術，以「以修代訓」方式推動修繕與傳習，讓年輕世代在實作中學習傳統工法，確保技藝與文化得以延續。
古秀妃指出，客委會未來將結合傳統工法與現代修繕技術，協助地方進行屋頂瓦片修補、樑柱補強、牆體整建與排水改善等工程，打造一套可持續維護聚落風貌、代代傳承的機制。
在參訪新埔宗祠聚落時，古主委與新埔宗祠博物館協會理事長范佐英、理事張寶釧及新竹縣文化局人員一同聆聽各家廟管理人導覽，了解張氏、朱氏、潘氏、劉氏、陳氏、林氏、范氏等宗祠的修復經驗與家族故事。管理人們分享修繕過程中凝聚族親共識的心路歷程，展現地方對文化傳承的投入與熱情。
客委會指出，自民國95年起至今，已在新埔鎮投入逾3億6,000萬元經費，用以修復宗祠與推動「新埔宗祠博物館聯營計畫」。在客委會與文化部支持下，新竹縣政府近年完成「新埔三街六巷九宗祠生活博物館」計畫，充分展現客家多姓氏聚落的獨特風貌。修繕不是結束，而是新的開始。客委會表示，唯有民眾與家族願意長期使用與維護，傳統伙房與大屋才能在生活中延續，讓客家聚落文化在世代間持續生生不息。
