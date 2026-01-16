客委會客發中心主任交接，由客委會主委古秀妃親自監交，卸任主任何金樑（左）將印信移交給新任主任謝勝信（右）。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／綜合報導

客委會客家文化發展中心十六日假苗栗臺灣客家文化館國際會議廳舉行主任交接典禮，由客委會主委古秀妃親自監交，卸任主任何金樑正式將印信移交新任主任謝勝信，象徵客家文化傳承與園區經營進入全新的里程碑。

客委會主委古秀妃表示，何金樑主任自一０五年接任以來，以十年磨一劍的精神，將人生最精華的十年奉獻給客家，她肯定何主任待人熱誠且行政經驗豐富，未來將借重其厚實基礎轉任語言發展處處長，為客語傳承開創新局。而新任客發中心主任謝勝信曾擔任過屏縣府工務、水利處長、農業部農田水利處長以及農業科技園區管理中心主任，經歷十分豐富。

古秀妃強調，兩任的主任都對於交付任務都使命必達，也均是跨領域專家，為客家奉獻專長；期望未來藉由謝主任以上兩項特質，加上謝主任的技術專才與行政長才且長年深耕地方聚落，擁有深厚的「客家心」，帶領團隊共同展現客家發展的新願景，為客家創造新的價值。

卸任主任何金樑感謝同仁十年間的並肩作戰，讓客發中心成為連結大眾與客家文化的重要橋樑；新任主任謝勝信則承諾，未來將在既有的優良基礎上，發揮工程人的精準與客家人的熱情，持續強化客家園區的文化保存功能，並提升國際競爭力與在地生命力，讓客家文化走入年輕一代的生活。期望在未來能讓客家文化持續開枝散葉，開花結果，持續為客家文化創造更多新的通路與價值，同時也讓全世界看見更多元的客家文化。