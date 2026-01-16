客委會客發中心主任謝勝信接任 何金樑轉任語言發展處長

客委會主委古秀妃（中）監交客發中心新任主任謝勝信（右）、卸任主任何金樑（左）的交接儀式。

▲客委會主委古秀妃（中）監交客發中心新任主任謝勝信（右）、卸任主任何金樑（左）的交接儀式。

客委會客家文化發展中心主任，由農業科技園區管理中心主任謝勝信接任；原主任何金樑則轉任客委會語言發展處長。

客委會十六日在臺灣客家文化館舉行客發中心主任交接典禮，由客委會主委古秀妃親自監交，在各界貴賓的共同見證下，何金樑將印信移交新任主任謝勝信，象徵客家文化傳承與園區經營，進入全新的里程碑。

古秀妃表示，何金樑自民國一０五年接任客發中心主任以來，以「十年磨一劍」的精神，將人生最精華的十年奉獻給客家；何金樑待人熱誠且行政經驗豐富，未來將借重其厚實基礎轉任語言發展處處長，為客語傳承開創新局。

古秀妃指出，謝勝信歷任屏東縣府工務、水利處長、農業部農田水利處長及農業科技園區管理中心主任，經歷非常豐富，且長年深耕地方聚落，擁有深厚的「客家心」，期許帶領團隊為客家創造新的價值。

何金樑感謝同仁十年間的並肩作戰，讓客發中心成為連結大眾與客家文化的重要橋樑；謝勝信則承諾，未來將在既有的優良基礎上，發揮工程人的精準與客家人的熱情，持續強化園區的文化保存功能，並提升國際競爭力與在地生命力，讓客家文化走入年輕一代的生活，同時也讓全世界看見多元的客家文化。