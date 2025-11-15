客委會客發中心六堆秋收祭客庄行讀登場

客委會客發中心「六堆秋收祭」客庄行讀活動及「走讀乙未茄苳腳時光小旅行」登場，獲得許多民眾的熱情參與。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

客委會客家文化發展中心「六堆秋收祭」客庄行讀活動及「走讀乙未茄苳腳時光小旅行」登場，邀請民眾探索客庄人文、地、產、景。

今年客庄行讀以「尋味之旅」為主題，陸續辦理數場客庄小旅行活動，讓民眾深刻體驗客庄文化。另與高屏六堆十二鄉區合作規劃一、二日遊，更與多個在地社團帶領民眾品味在地柴燒麵的老滋味、水蓮採收體驗、客家河產料理、客家醃漬味、蕭家洋樓ＤＩＹ舒壓艾草棒、五溝水伙房聚落、水域生態及手作客家粄食，並到泗溝水體驗無形民俗文化-尖炮城及走讀麟洛小份敬字亭與伯公、長治邱鳳揚故居，一次玩遍前、中、後、左、右、先鋒堆，透過雙腳行讀客庄風情。

另外，為了紀念乙未之役一三０周年，客發中心與國立臺灣歷史博物館共同辦理系列活動，除由國立臺灣歷史博物館規劃兩場講座外，客發中心則辦理兩場行讀活動，於十五日進行「走讀乙未茄苳腳時光小旅行」，邀請民眾探索當年的歷史現場。

客發中心表示，乙未之役是臺灣歷史上民眾自發性抵抗外力的重要事件，六堆客庄先民也未曾缺席；今年適逢乙未戰役一三０周年，可以讓民眾從當年戰役發生的地理形勢與庄民的生活樣態，理解客家人保鄉衛民的精神。而六堆秋收季在十一月份每周六、日將在六堆客家文化園區舉辦精彩的「客藝匯演」、秋收採菜趣、客家美食廚房及秋收食福宴等活動，相關詳細內容及報名資訊，請至六堆客家文化園區粉絲專頁或官網查詢。