客委會收冬戲第二場頭屋登場 苗副縣長感謝

今年客家委員會舉辦收冬戲活動在北、中、南、東八 縣市共舉辦十三場次演出，苗栗安排三場，一月十日傍晚第二場於頭屋文德宮登場，苗栗縣副縣長邱俐俐到場與鄉親同樂，並感謝客委會客委會對苗栗的重視與照顧，在苗栗規畫最多場次，讓大小朋友欣賞精采客家戲劇。

目前正是秋收冬藏完福時節，台灣客家庄都會舉辦深具客家民俗、信仰、娛樂、藝術的收冬戲酬神謝冬，祈福迎新，今年客委會於苗栗縣規畫三場收冬戲活動，第一場已於去年十二月二十七日在頭份演出，第二場於一月十日傍晚在頭屋文德宮、第三場於一月十四日在苗栗市玉清宮，為演出縣市中場次最多。

十日舉行的收冬戲活動由樂昇劇團演出耳熟能詳的經典劇碼《青白蛇傳》，客委會副主委范佐銘、苗栗縣副縣長邱俐俐、議員許櫻萍、議長李文斌特助、行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、頭屋鄉長徐鑫榮，以及各級民意代表等人一同與鄉親共下來戲棚下看戲，重溫昔日廟前看戲的熱鬧氛圍（見圖）。

副縣長邱俐俐表示，苗栗縣是客家大縣，客家人口約占全縣七成以上，縣府團隊在縣長鍾東錦帶領下緊密的與客家委員會攜手合作，從語言、文化到生活場域，持續打造客語友善的環境，繼續把文化當成日常，把語言當成生活，讓客家文化不只是節慶才出現，而是每天都在堆疊，代代傳承。

客委會副主委范佐銘表示，他自己從小喜歡看戲，台上演戲，台下戲棚有小朋友在吃東西，是每位客家人從小的回憶，客委會舉辦收冬戲活動可以看到長輩踴躍參與，希望更多年輕人也能共襄盛舉，與家中長輩一起來看戲，並要感謝苗栗縣各單位努力傳承客家文化，尤其縣府、議會、公所大家一起推廣語言文化，期許藉由這次的活動，大小朋友一邊吃東西一邊看戲一邊學習客家語言及文化。