客委會發表繪本和紀錄片 展現白河客家故事

客委會發表繪本和紀錄片，將白和客家故事躍上紙本與銀幕。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

台南市客委會六日發表《菸樓裡的星星》客華雙語繪本及《客家的故事—在白河》」影像紀錄片，將白河客家故事躍上紙本與銀幕，揭開土地記憶新篇章，展現對台南客家文化保存與推動的高度重視。

客委會表示，建構台南客家人文地圖是重要且長遠的文化工程，透過繪本與影像的跨媒材，呈現台南客家故事，除讓更多人認識台南這片土地所承載的客家文化積累，也能將在地客家百年生活史推向更廣闊視野。客委會主委陳新裕指出，未來將持續挖掘台南客家族群的生活軌跡與文化記憶，讓台南客家文化故事持續被看見、被記錄、被珍惜。

廣告 廣告

現場也邀請客語歌手羅文裕演唱〈菸樓清風〉，溫暖嗓音與文化意象交織，獲得眾人喝采。現場也準備白河特色飲品「藕咖奶」試飲及菸樓小方巾絹印體驗，從音樂、影像到味蕾，營造多感官的沉浸式體驗，帶領大家細細品味白河客家文化淳樸而深遠的魅力。

《菸樓裡的星星》繪本引領讀者走進白河菸樓的時光記憶，昔日採菸、烘焙、協力合作的生活景象再現，以柔軟筆觸呈現家鄉情感與文化傳承，並收錄白河在地小知識，讓人更認識白河客家文化。《客家的故事—在白河》則透過訪談不同背景的白河客家人，將真實故事化為土地情感的影像書寫，作品結合動畫、老照片與空景畫面，以多元視覺語彙描繪白河客家庄的歷史與溫度，為兼具深度與美感的文化紀錄片。繪本在各實體書店販售，影片可至客委會官網欣賞。