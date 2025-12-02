客委會與紙風車打造《燈怪》將於苗栗演出

古秀妃主委及小朋友大合照

由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的全新2025客家親子劇《燈怪》，繼7月於臺北兩廳院藝文廣場首演，9月於高雄市文化中心圓形廣場演出後，在12月12到14日將於苗栗縣竹南國中海口分校預定地展開連續三天演出，這是《燈怪》繼北、高兩市後第一個巡演縣市，邀請苗栗及中臺灣的觀眾一同到苗栗走進奇幻的「燈怪宇宙」，體驗全新客家童話。

客家委員會表示，2025客家親子劇《燈怪》籌備近兩年，由客家委員會和紙風車再次合作，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事。最受矚目的焦點就是三層樓高、身高8公尺、身長11公尺的「燈燈國王」，歷時兩年設計打造，內含五千多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生。「燈燈國王」將打破劇場舞台框架，在所有觀眾共同創造的「燈海」中穿梭現身。

客委會主委古秀妃表示，戲劇是帶給民眾認識客家最好的方式，也是推廣客家文化重要的管道，《燈怪》是客委會和紙風車第五度的合作，用一個全新的童話故事傳遞客家精神的美好。《燈怪》演出客語比例大幅增加，演員會用客語及華語交錯演出，還有朗朗上口的客語歌，希望孩子們看完戲能更熟悉客家語言，說幾句客家話，唱唱客家歌，讓「客家」向下扎根。