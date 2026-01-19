客委會補助逾億元 苗縣獅潭鄉多功能圖書館動土

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣獅潭鄉立圖書館原建物老舊、耐震不足，地方爭取客委會補助新台幣1億餘元拆除重建為多功能文化會館暨圖書館，今天動土，客委會主委古秀妃期許藉此縮短偏鄉文化資源落差。

獅潭鄉長劉淑能指出，鄉立圖書館最早要追溯至民國50年，曾作為鄉公所辦公室使用，民國83年鄉公所遷出後，建物閒置多年，後改為獅潭鄉文化會館及圖書館，111年因耐震不足有安全疑慮，圖書館自此休館，經公所與縣府、中央合作推動重建計畫，113年5月核定通過原址重建為文化會館暨圖書館；其中，客委會補助拆除重建經費1億115萬餘元，公所自籌1123萬餘元。

廣告 廣告

興建工程今天舉行動土典禮，客委會主委古秀妃、任內通過計畫的前客委會主委楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明等人共同出席。

古秀妃表示，過去在台北、屏東及高雄美濃工作時，發現圖書與文化設施有很大的城鄉差距，偏鄉地區尤其偏遠客庄，對圖書館和文化會館相關設施、資源有迫切需求。

「客家人才知道客家人的苦」古秀妃表示，目前全國有20多個客庄地區在重建、整建圖書館，獅潭文化會館暨圖書館工程，是國內唯二補助上億元的重大建設，期待各界繼續努力，營造平等、良善的和諧社會。

鍾東錦感謝客委會對獅潭鄉的重視，大力補助上億元經費辦理改建，縣府也會支持後續內部各項設備所需經費，相信建築竣工後，會成為獅潭市區醒目的新地標。

獅潭鄉公所指出，新建物1樓規劃為多功能活動中心、旅客服務中心及半戶外村民廣場。2、3樓作為圖書館使用，包含互動式閱讀區、一般閱讀區、書籍查詢區及借、還書作業區。4樓則規劃為視聽室、多功能展示廳、戶外閱讀區及藏書室等空間設施。預計116年完工。

劉淑能說，獅潭鄉長久以來期盼能有一個結合「閱讀、學習、文化保存與社區交流」的公共空間，期盼未來嶄新的文化會館暨圖書館，提供孩子安心閱讀、青年學習成長、長者交流休憩、社團與文化活動發展的重要場所，成為培養下一代、凝聚社區情感、延續地方文化的重要基地。（編輯：陳清芳）1150119