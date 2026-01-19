客委會補助逾億 苗栗獅潭圖書館重建明年完工

苗栗縣獅潭鄉立圖書館獲客委會補助1億115.1萬元，加上自籌1123.9萬元，拆除重建，預計明年7月竣工。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉立圖書館建物逾一甲子，經鑑定是危樓；鄉公所獲客委會補助1億115.1萬元、加上自籌1123.9萬元，拆除重建，預計明年7月竣工。客委會主委古秀妃、前任主委楊長鎮今(19)日連袂出席動土典禮，期許未來嶄新的圖書館，成為地方客家文化發展的發電機。

古秀妃分享過去在台北、屏東及高雄美濃工作時，發現圖書館與文化設施有很大的城鄉差距，偏鄉地區尤其偏遠客庄的地方政府必須提出符合補助規範的計畫，才能爭取客委會的補助，承蒙前主委楊長鎮啟動了客家文化發電機計畫，讓資源得以順利挹注到客庄的圖書館和文化會館相關設施。

「客家人才知道客家人的苦！」古秀妃說，目前全國有20多個客庄地區在重建、整建圖書館；獅潭文化會館暨圖書館工程是客委會唯二補助上億元的重大建設，是給苗栗縣及獅潭鄉親的一份大禮。楊長鎮也感謝古秀妃支持，並期許未來嶄新的圖書館，成為地方客家文化發展的發電機。

縣長鍾東錦感謝客委會對獅潭的重視，大力補助上億元經費辦理改建工程，待新建工程完工之後，縣府也會支持後續內部各項設備所需經費。

獅潭鄉立圖書館最早要追溯至1961年，2022年鑑定建物耐震度不足並有安全疑慮，圖書館自此休館。

建築師簡報，新建文化會館暨圖書館預定2月取得建照、4月完成拆除工程，明年2月上梁、7月取得使用執照，約16個月工期竣工。建築空間規劃，一樓為多功能活動中心、旅客服務中心及半戶外村民廣場；二、三樓作為圖書館，有互動式閱讀區、一般閱讀區、書籍查詢區及借還書作業區；四樓則為視聽室、多功能展示廳、戶外閱讀區及藏書室等。

客委會主委古秀妃、前主委楊長鎮等人焚香祝禱工程平安順利。(記者彭健禮攝)

