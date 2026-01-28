客委會補助90萬辦書展變民防園遊會？羅智強：黑熊學院接案天才

羅智強指客委會補助高雄圖書館辦活動成黑熊森遊會。資料照 李政龍攝



國民黨立委羅智強今（28日）指出，去年11月於高雄市立圖書館舉辦的「客語散策從庄頭到港灣的移動書寫」主題特展，活動由客家委員會補助90萬元，結果卻辦出了黑熊森遊會，宣傳海報上還寫著高雄市立圖書館主辦。羅並稱「黑熊學院真的是接案天才！」

羅智強今在臉書發文「接案天才？連客語書展都能給黑熊辦民防活動？」表示，高雄市立圖書館的2025高雄城市書展是政府舉辦的免費藝文活動，其中在去年11月29日和30日，於高雄市立圖書館舉行「客語散策從庄頭到港灣的移動書寫」主題特展。但如果有去參加，並不會看到客語書籍，而是會直接進入黑熊學院的「民防親子園遊會」。

他反問「驚不驚喜？意不意外？」指高雄市議員邱于軒也接到民眾陳情，爸媽帶小朋友原以為參加藝文書展，結果到場卻是黑熊舉辦的「黑熊森遊會」！內容包括學習繃帶包紮、 CPR、防災避難、外敵入侵地點等等，這些到底哪裡跟客語書展相關？只要以民防之名就可以各種活動都不顧性質，直加插一腳嗎？

羅表示，黑熊學院要用園遊會的方式自行在各地推銷自家活動，願者買單就算了。但經查，這不僅是用高雄市的場子、辦黑熊的活動。這個名為「客語散策從庄頭到港灣的移動書寫」的書展活動，是由客家委員會補助90萬元，結果卻辦出了黑熊森遊會，宣傳海報上還寫著高雄市立圖書館主辦。

羅智強表示，要請問客委會跟高雄市政府，黑熊森遊會與客語及客家文化推廣，有何關係？也不禁要讚嘆，「黑熊學院真的是企劃天才、接案天才！」

他說，客語書展扯上民防，那以後體育部、文化部、農業部、數位部等辦活動要不要也納入黑熊活動？乾脆31個中央機關都來補助黑熊辦民防園遊會？原本客委會希望在城市書展推廣客語跟客家文化，而經民防園遊會這一卡位，真正需要補助、發揮效果的客語客家文化團體就會被排擠，這對他們公平嗎？

