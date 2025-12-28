客委會辦"還我母語音樂會" 邀金曲歌王羅文裕演出

南部中心／廖錦雄、陳芷萍 高雄市報導

37前的12月28日的還我母語運動，喚醒社會大眾對母語的重視，也被視為台灣客家運動、爭取語言發展的重要轉捩點。37年後的12月28日，客家公共傳播基金會在高雄市立圖書館廣場，舉辦「還我母語37周年音樂會」，邀請金曲歌王羅文裕等實力派歌手演出，帶大家認識新時代的客家歌曲。





客委會辦「還我母語音樂會」 邀金曲歌王羅文裕等歌手演出

客家公共傳播基金在高雄市立圖書館廣場舉辦「還我母語37周年音樂會」，邀請金曲歌王羅文裕等實力派歌手演出。（圖／民視新聞）





廣告 廣告

「涼風啊吹呀吹。」一把吉他，輕輕柔柔的唱出創作歌曲，金曲歌王羅文裕致力推廣客語，打造「H-Pop」的客家流行，接著換一首搖滾歌曲：「請說客語我教你講，你好漂亮細妹按靚。」客家公共傳播基金28日在高雄市立圖書館廣場，舉辦「還我母語37周年音樂會」，邀請到多位客家實力派唱將，讓觀眾聽見現代客家歌的不同。客家公共傳播基金會總經理莊勝鴻：「他們的音樂其實都已經很現代，可能跟大家刻板印象中的，傳統客家音樂不太一樣，我們希望說可以讓更多的年輕人，可以知道說客語的歌曲，其實也是走在時代的前端的。」









客委會辦「還我母語音樂會」 邀金曲歌王羅文裕等歌手演出

活動與高雄市立圖書館的台灣閱讀節結合，包含音樂、電影、文化市集、草地說故事的多元體驗。（圖／民視新聞）





37前的12月28日，客家前輩們上街頭發起還我母語運動，喚醒社會大眾對母語的重視，被視為台灣客家運動、爭取語言發展的重要轉捩點。每年客家公共傳播基金會都會舉辦活動來紀念，今年首次移師南台灣，與高雄市立圖書館的台灣閱讀節結合，共同舉辦一場包含音樂、電影、文化市集、草地說故事的多元活動，吸引不少在都會區的客家人，帶著孩子來參加。高雄市立圖書館館長李金鴦：「在這個活動我們用我們的講故事，我們的音樂會我們的電影播映，還有閱讀把它結合起來，希望真正能夠在日常生活裡面，我們用我們的母語暢所欲言。」都會區的客家人經常隱身在人群之中，不易被發現，希望藉由活動，讓更多客家人走出來，被看見，被聽見。













原文出處：客委會辦「還我母語音樂會」 邀金曲歌王羅文裕等歌手演出

更多民視新聞報導

家人涉校園爭端！雙方共識非霸凌案 賴瑞隆：因足球產生衝突

協助疏導社區倒垃圾人潮 保全遭垃圾車撞擊身亡

高雄無號誌小巷機車相撞起火 43歲騎士受困身亡

