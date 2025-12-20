客委會送暖伯公照護站

江俊龍到訪信義東勢長青快樂學堂致贈桌遊及宣導品，展現市府對高齡政策推動的重視。(記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府客委會主委江俊龍走訪山城地區多處伯公照護站據點，了解各站推動情形，與長輩親切互動、話家常，為社區注入滿滿溫暖與關懷。

石岡區萬興社區發展協會，現場長輩投入手作摺紙與拉密桌遊活動，氣氛熱絡。江俊龍表示，負責人林櫻及志工團隊的努力，萬興社區成功結合石岡在地特色與據點活動，展現高度凝聚力與活力；長輩在伯公照護站如同在自己家一般自在生活，正是市府推動客家政策與高齡友善照顧的重要動力。

信義東勢長青快樂學堂，長輩們在老師帶領進行歌謠律動，一邊吟唱、一邊活動筋骨，展現社區支持下，高齡者持續學習、促進身心健康與延緩老化的成果。新社大南社區活動中心，信義新社長青快樂學堂及台中市私立愛鄰居家式服務類長期照顧服務機構聯合辦理成果展，透過多元表演呈現學員平時學習內容，展現長輩累積的自信與活力。

江俊龍說，山城地區是台中客家文化保存最為完整的區域，伯公照護站的設立，提供共餐與健康促進活動，肩負客家文化與語言「向下扎根、向上承接」的重要使命。

透過歌謠、故事分享、健康律動及益智遊戲等活動，長輩在熟悉的母語環境中安老，有助於延緩失智、促進身心健康，老幼共學，將客語與文化自然傳承給下一代。

江俊龍前往林燕玲居家護理所，關心長輩共餐與居家照護服務推動情形。長者一同用餐、彼此陪伴，促進營養均衡與身心健康。