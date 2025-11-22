客委會頒旌揚狀追思邱從容 (圖)

其他人也在看
和美交流道堤防便道石虎路殺 籲民眾開車減速
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃，由於有橋梁工程進行中，呼籲民眾開車慢行，保護石虎。中央社 ・ 9 小時前
獨家》台中怪男拿鑰匙 沿路開車門 民眾目擊報警
行徑詭異的，還有台中這名男子，手上拿著一串鑰匙，沿路想要 亂開、撬開車門，民眾趕緊報警，附近民眾表示，這處地點的路邊停車格還沒收費，因此經常停滿車，不過位處偏僻，加上沒有監視器，很容易成為小偷下手目標，之前也有人亂翻機車座墊，警方表示，如果拿鑰匙或工具開啟、破壞民眾物品，可能會觸犯毀損或竊盜罪。 #台中怪男#鑰匙#開車門東森新聞影音 ・ 10 小時前
致敬客家流行音樂推手 客委會頒旌揚狀追思邱從容
（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）客家流行音樂推手邱從容日前病逝享壽72歲，客家委員會副主任委員邱星崴今天參加告別式並頒一等客家事務專業獎章與旌揚狀，表彰邱從容在客家傳播媒體等推動貢獻。中央社 ・ 10 小時前
和美交流道堤防便道 發現石虎遭路殺 (圖)
有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃。中央社 ・ 9 小時前
週末回暖飆30度！下週再迎東北季風 準「天琴」颱風影響2關鍵
受到東北季風減弱影響，周末各地氣溫回升，白天北臺灣將有暖意，不過早晚較冷，須注意氣溫變化，而下週一伴隨新一波東北季風南下，迎風面北、東部氣溫偏涼，背風側中南部則是晴時多雲，日夜溫差大。至於是否有機會生成「天琴颱風」，氣象粉專點出2影響關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雲林休旅車自撞路樹翻覆 母受困後座警消破車救出
雲林虎尾發生一起休旅車自撞路樹的車禍，造成1家4口受傷送醫，民眾目擊，休旅車不明原因偏移車道，接著擦撞路樹後，整輛車騰空翻了2圈，側翻在中線車道上，爸爸與2個孩童受到輕傷，熱心民眾協助救出，媽媽受困在...華視 ・ 6 小時前
《吸血鬼倖存者》鬼轉卡牌遊戲！新作《吸血鬼爬行者》曝光，2026多平台上市
自己開創一個新型態遊戲玩法的《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）直到現在仍然在持續更新，而沒想到現在還要延伸 IP 推出新作《吸血鬼爬行者》（Vampire Crawlers），變成一款卡牌遊戲，預計 2026 年登上 PS5、Xbox Series X/S、Steam、Nintendo Switch、iOS、Android 等平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
漁電共生首例!大亞旗下志光能源領跑新制 全區獲產銷履歷
大亞集團（1609）旗下志光能源一期漁電共生案場，本月14日全區取得水產品產銷履歷認證，為漁電共生案場首例通過「集團式驗證」案例，也是少數在《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》修正草案正式發布實施前，即完成全區產銷履歷建置的漁電共生案場。自由時報 ・ 10 小時前
藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政自由時報 ・ 9 小時前
KTV4男玩「推筒子」遭臨檢 打包蛋糕進警局開同學會
新北市淡水區1間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將，被警方當場臨檢查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
小聲一點！被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警
小聲一點！被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警EBC東森新聞 ・ 10 小時前
花蓮富里鄉百年榕樹枯死 居民不捨道別
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹，見證富里鄉歷史，老一代人稱「倒栽榕」，去年11月颱風康芮侵襲後，老樹受損嚴重，經樹醫師判定枯死，日前移除老樹根部，在地人不捨道別。中央社 ・ 9 小時前
零容忍！毒駕快篩實施首日「北中皆揪出毒駕」
毒品唾液快篩20號上路實施首日，台中警方就抓到一名陳男子開車違規，車內藏有K他命，試劑一驗呈現毒品反應陽性。而在新北，有男子則是夜間騎機車，沒開大燈行為鬼鬼祟祟，警方當街攔查，果真被查出男子持有毒品菸彈。 #毒駕#快篩#K他命東森新聞影音 ・ 10 小時前
影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了
南韓女團TWICE將於22日、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，必備門票與手燈，不過今（22）日中午左右，有民眾在網路上表示，在高雄世運商品部外面，疑似有警察驅趕販賣盜版TWICE商品的攤商，而現場違規的攤販也出現5件告發和20件勸導案例。中天新聞網 ・ 10 小時前
午夜驚傳溺斃案！78歲翁陳屍田寮河 警消吊掛打撈畫面曝
【記者葉先鵬／基隆報導】基隆田寮河昨天（21日）深夜傳出一起溺斃事件，民眾經過河邊時赫然發現一名老翁漂浮在水面上，警消趕抵後確認其已明顯身亡，凌晨0時許已順利將遺體打撈上岸，詳細死亡原因還有待進一步釐清。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高EBC東森新聞 ・ 10 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 10 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 9 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前